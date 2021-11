Caroline Wirtz und Juli Schneider sind im Sportverein ehrenamtlich tätig : Hilfe im Doppelpack bei der SG Benrath-Hassels

BENRATH/HASSELS Nach einem Hilferuf der SG Benrath-Hassels in den sozialen Netzwerken meldeten sich die beiden unzertrennlichen Freundinnen Carline Wirtz und Juli Schneider. Sie helfen nun gemeinsam bei der Betreuung eines Bambini-Teams.

Wenn die Allerjüngsten der Nachwuchskicker bei der SG Benrath-Hassels auf der Bezirkssportanlage Am Wald über den Kunstrasenplatz stürmen, hat Bambini-Trainer Toni Jeg alle Hände voll zu tun. „27 Kinder umfasst der aktuelle Kader“, erzählt der Coach. Der Bewegungsdrang und der Spaß am Fußball sind bei den Fünf- und Sechsjährigen riesengroß – und beides will zu Trainingszeiten bei den Übungseinheiten „gebändigt“ sein.

Dies ist durchaus gefragt, wenn es bei der wilden Fußballmeute im Eifer des Gefechts mal so richtig drunter und drüber geht. „Ich kann auch energisch sein“, behauptet Caroline, die am Lore-Lorenz-Berufskolleg ihr Fach-Abi anstrebt und sich eine berufliche Zukunft im Bereich Physiotherapie vorstellen kann. Neben dem Fußball hat ihr auch Ballett und Reiten Spaß gemacht. Zuletzt gehörte sie als Cheerleaderin den Leverkusener Wildcats an, bis das Büffeln für den Schulabschluss nicht mehr viel Zeit übrig ließ.

„Juli ist eine vernünftige Person, die immer guten Rat weiß“, sagt Caroline über ihre Freundin und Trainerkollegin. In der Schule ist Juli vielseitig an Themen interessiert, wie sie beispielsweise im Religionsunterricht angesprochen werden. „Weil unser Lehrer offen und modern ist und junge Leute gut zu erreichen versteht“, fügt sie begeistert an. Dank guter Englischkenntnisse will Juli, die ihrerseits an Caroline deren Spontanität und Humor schätzt, nach ihrem Abitur ein Auslandsjahr in Australien verbringen, der schönen Natur auf dem Kontinent Down Under wegen und weil sie zufällig Australier bei Englisch-Camps als überaus nette Menschen kennengelernt hat.