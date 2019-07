Düsseldorf-Hassels : Sport ist schon für die Kleinsten gut

HASSELS Beim Turnerbund Hassels gibt es unter anderem ein Eltern-Kind-Angebot, das gut genutzt wird. Die Mitglieder im Verein schätzen das Miteinander.

„Eins, zwei, drei im Sauseschritt“, stimmt Svenja Ziemeck aufmunternd das bekannte Kinderlied an, und tatsächlich gehen sofort alle mit – Kinder, Mütter und auch Väter beim Eltern-Kind-Turnen des TB Hassels. In der Sporthalle am Lärchenweg werden an allen Wochentagen (außerhalb der Ferien) Kurse schon für die Kleinsten angeboten. „Sobald ein Kind laufen kann, sollte es in seinem Bewegungsdrang gefördert werden“, rät die Übungsleiterin. Und die 20-Jährige weiß, wovon sie spricht – schließlich ist sie von Beruf Erzieherin.