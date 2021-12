Baubeginn ist im Frühjahr 2022 : Spielplatz in der Siedlung Am Rethert wird umgestaltet

Spielplatz in der Siedlung Am Rethert wird umgestaltet

Der Spielplatz Am Rethert in Hassels ist in die Jahre gekommen. Der Spielplatz soll neu gestaltet werden. Die Seilanlage bleibt. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf In acht Wochen soll die Umgestaltung des Spielplatzes schon beendet sein, so dass er im Sommer fertig sein soll. Die Kosten betragen rund 170.000 Euro; rund die Hälfte der Summe steuert die BV aus ihren Bauunterhaltungsmitteln zu.

Es gibt wahrscheinlich kaum ein anderes Projekt, für das die Bezirkspolitiker lieber Geld bereitstellen, als für den Umbau eines in die Jahre gekommenen Spielplatzes. In der letzten Sitzung des Jahres hat die Bezirksvertretung (BV) 9 jetzt Ausführung und Finanzierung für die Umgestaltung des Kinderspielplatzes Am Rethert beschlossen.

Baubeginn ist allerdings nicht mehr in diesem Jahr, sondern im kommenden Frühjahr, die Bauzeit soll laut Stadt rund acht Wochen betragen, so dass die Arbeiten im Sommer fertig sein könnten. Die Kosten betragen rund 170.000 Euro; rund die Hälfte der Summe steuert die BV aus ihren Bauunterhaltungsmitteln bei.

Und die Sanierung ist auch dringend nötig: Der Spielplatz liegt zwar sehr idyllisch in einer Ein- und Zweifamilienhaussiedlung, hat seine besten Zeiten aber schon lange hinter sich. Das sieht auch die Verwaltung so: „Die meisten Spielgeräte wurden aufgrund von Mängeln in den vergangenen Jahren bereits ausgebessert oder vollständig abgebaut.“ Nur wenige Spielgeräte, wie die Seilbahn würden den heutigen Ansprüchen noch gerecht und könnten in die Neuplanung integriert werden.