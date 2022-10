Polizei ermittelt wegen Brandstiftung : LEG-Mieter in Düsseldorf-Hassels nach Brand ohne Heizung

In den Brandhäusern in Hassels-Nord sind auch fünf Wochen nach dem Feuern noch nicht alle Schäden repariert. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Foto: Anna Urban

Düsseldorf Eine Mieterin berichtet, dass sie sich nach dem Kellerbrand in dem Haus an der Potsdamer Straße in Düsseldorf-Hassels nicht mehr sicher fühlt. Vor fünf Wochen hat es dort gebrannt und sie hat weder Heizung noch Internet. Was die LEG dazu sagt.

Fast fünf Wochen ist es her, dass in einem Hochhaus an der Potsdamer Straße in Hassels-Nord im Keller ein Feuer ausbrach. Die Polizei übernahm kurz danach Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung. In der Nacht zum 10. September hatte die Feuerwehr 133 Bewohner aus den Häusern gerettet, sechs von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein Mann war in Panik aus dem Fenster gesprungen.

Immer noch riecht es in den Hauseingängen nach Rauch; die Schäden sind noch lange nicht beseitigt. An einem Aufzug hängt ein Zettel der Hausverwaltung des Eigentümers LEG. Auf dem steht, dass die Aufzugsanlage auf unbestimmte Zeit außer Betrieb bleiben wird. Auch die Haustüren sind beschädigt und stehen dauerhaft offen. Die meisten Menschen, die hier leben, möchten ungern Auskunft geben, und über das Erlebte und die jetzigen Zustände berichten. Mieter der vom Feuer beschädigten Hochhäuser sind teilweise ohne Heizung und Internet.

Info Die LEG besitzt 160.000 Wohnungen Das ist die LEG Mit rund 166.000 Mietwohnungen und rund 500.000 Bewohnern ist die LEG eines der führenden börsennotierten Wohnungsunternehmen in Deutschland. Stammland NRW Sieben Niederlassungen gibt es hier, darunter auch in Düsseldorf, dem Stammsitz der LEG

Auf Anfrage teilt die LEG mit, dass derzeit in den Häusern Potsdamer Straße 49-53 nicht alle Wohnungen mit Wärme versorgt werden könnten. Hintergrund sei, dass bei dem Brand die Heizleitungen in den Kellern beschädigt worden seien. „Da aktuell die Kellerräumungen noch laufen, konnten wir noch nicht umfassend tätig werden“, sagt der LEG-Sprecher. Erst wenn die Räumungen abgeschlossen seien, das soll voraussichtlich noch in dieser Woche sein, könnten die Sanierungsarbeiten beginnen. Bei Bedarf, so die LEG, „stellen wir unseren Mietern natürlich Heizlüfter zur Verfügung und haben dies in einigen Fällen auch bereits getan.“.

Auch Angi R. hat dieses Angebot angenommen. Sie wohnt in einem der Häuser, das vom Brand betroffen war. Sie sei sowieso psychisch angeschlagen und die beiden Brände innerhalb kurzer Zeit hätten das deutlich verschlimmert, berichtet sie. Bei jedem Geräusch schrecke sie hoch und bekomme bei jeder Feuerwehrsirene Angst. Von der Hausverwaltung fühlt sie sich etwas im Stich gelassen. „Am Telefon wird man immer nur vertröstet“, sagt sie.

Sie lebt in einer der Wohnungen ohne funktionierende Heizung und Internet. Und dabei waren die letzten beiden Septemberwochen schon so kalt, dass viele Menschen die Heizungen angestellt haben. Angie R. muss stattdessen versuchen, ihre Räume mit Heizlüftern warm zu bekommen. Ihr Internetanbieter sagte ihr, dass neue Leitungen verlegt werden müssten.

Von Seiten der LEG heißt es dazu, dass man sich auch um dieses Thema kümmere. Auch die Instandsetzung der Internetleitungen könne erst dann erfolgen, wenn die Keller leer geräumt seien. Der Schadensanierer habe den Anbieter informiert, dass ab der nächsten Woche zunächst die Schadensaufnahme und dann die Instandsetzung stattfinden könne. Vor dem Haus seien bereits alle notwendigen Arbeiten, wie das Verlegen der Kabel, ausgeführt worden.

Die wichtigsten Reparaturen, damit die Häuser mit Strom und Wasser versorgt werden konnten, so Angi R., hatten kurz nach dem Brand begonnen. Da hatte sich auch das Wohnungsunternehmen auf Anfrage unserer Redaktion geäußert und mitgeteilt, dass vor Ort mit Hochdruck an der Beseitigung der Brandschäden gearbeitet werde.

Angi R. hat einen anderen Eindruck. Der defekte Aufzug sei besonders für die älteren Hausbewohner, diejenigen mit Gehbehinderung und Familien mit Kindern, die nun bis zu sieben Stockwerke nach oben laufen müssten, eine große Belastung, berichtet die Mieterin. Auf dem Aushang ist zu lesen, dass es zum einen eine Einkaufshilfe gibt, die die Bewohner in Anspruch nehmen können, und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, die die Treppen nicht zu Fuß gehen könnten, auf Kosten der LEG einen Krankentransport rufen können. Doch das muss immer mit einem zeitlichen Vorlauf von zwei bis drei Tagen passieren.

Angi R. sorgt sich um die Sicherheit der Menschen, die in den Hochhäusern leben: Die Haustüren stehen offen oder können mit Leichtigkeit aufgedrückt werden, teilweise sind sie so beschädigt, dass sie gar nicht vollständig geschlossen werden können. In den ersten zehn Tagen nach dem Feuer habe es Sicherheitspersonal vor den Häusern gegeben, während die Hausbewohner im Hotel untergebracht worden waren, sagt Angi R..