Sportaction in Hochhaussiedlung : Kinder lernen ihren Stadtteil kennen

Noch bis Freitag gibt es in der Siedlung rund um den Fürstenberger Platz die „Spiel- und Entdeckerwoche“. Das ist eine Initiative des Sportactionbusses. Aber auch die Stadt und das Ernst-Lange-Haus sind mit dabei.

Farshad ist begeistert. Der Zehnjährige ist auf dem Fürstenberger Platz in Hassels bereits den Kettcar-Geschicklichkeitsparcous abgefahren, hat sich auf dem Duo-Trampolin in schwindelerregende Höhen katapultiert, hat Fußball und Tischtennis gespielt, einen Turm beim Kistenklettern gebaut und noch so einiges mehr des Angebotes bei der „Spiel- und Entdeckerwoche“ in Hassels ausprobiert. „Ich habe schon alles gemacht und alles ist toll. Am meisten Spaß hat das Kistenklettern gemacht“, verrät Farshad. „Ich wünschte, so etwas würde es auch in Kassel geben, gibt es aber nicht.“ Farshad ist nämlich nur zu Besuch – er ist gerade bei seiner Schwester, die in Düsseldorf studiert. „Ich habe sie überredet, dass ich erst Donnerstag wieder nach Hause fahre, so kann ich noch zwei Tage hier hinkommen“, sagt Farshad und freut sich.