Interview mit Alexandra Pfründer Der tägliche Kampf gegen die Müllberge

Pfründer Unsere Stammbesucher und -besucherinnen kennen den Zustand. Sie kommen trotzdem, weil sie unsere Einrichtung und die Angebote mögen, und wir kommen häufig darüber ins Gespräch. Sie empfinden das Zentrum plus Reisholz/Hassels-Nord als eine „Oase“ zwischen Wohnblöcken und gepflastertem Zugang. Leider ist durch den Müll der Weg zu uns oft so wenig einladend und durch Stolperfallen gezeichnet, dass potenzielle neue Besucher und Besucherinnen die Lage meiden. Oft erschrecken die, die trotzdem zu uns gekommen sind, und deren erste Aussage ist, wie es denn hier aussehe, „wie in einem ‚Brennpunkt‘“, sagen sie häufig. Genau das Wort, was wir hier in Hassels-Nord eigentlich nicht gerne hören und unbedingt vermeiden wollen.