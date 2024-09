Kinder können Leben retten Erste-Hilfe-Kurse an Grundschulen in Hassels

Die Folie der auseinandergefalteten Rettungsdecke begeistert die Mädchen und Jungen der ersten Klasse der katholischen Hermann-Gmeiner-Schule.„Die glitzert schön“, sagen sie. Sie decken damit das Stofftier zu, das Kursleiterin Anna Joswig vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) dabei hat. Sie gibt Tipps, worauf die Kinder achten sollen. Anhand von Biber Mila erklärt sie im Kurs „Kinder lernen Erste Hilfe“ (KLEH) was in Notfällen eigentlich zu tun ist. Denn niemand ist zu klein, um in einer Notsituation Hilfe leisten zu können. „Heute zeige ich, wie ihr einen Wundschutzverband mit einem Pflaster klebt“, sagt sie und verteilt auch in der dritten Klasse der Selma-Lagerlöf-Grundschule (GGS) Pflaster, mit denen die Kinder üben können.