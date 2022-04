Lebensmittelausgabe immer am Freitag : Eröffnung der Tafel in Hassels mit viel Andrang

Düsseldorf In der Anbetungskirche gibt es nun eine neue Ausgabestelle für Lebensmittel, die immer freitags geöffnet ist. Zunächst werden an jeden Freitag höchstens zehn neue Bezieher angenommen.

Über 103 Haushalte sind bereits bei der neu eingerichteten Ausgabestelle der Düsseldorfer Tafel in Hassels angemeldet. „Damit helfen wir 177 Erwachsenen und 158 Kindern“, sagt Silvia Salifou-Karegwa. Seit einigen Wochen arbeitet sie daran, dass der neue Standort in der Anbetungskirche in Betrieb genommen werden kann. Sie kümmert sich in der dort neben der evangelischen Gemeinde ansässigen Christ Ambassadors Gospel Ministry, einer christlichen Freikirche, um administrative Aufgaben und hatte vor einiger Zeit die Idee, eine Ausgabestelle der Tafel zu eröffnen. „Unser Pastor Noel hat mich dann ermutigt, bei der Düsseldorfer Tafel nachzufragen – und dann ging alles recht schnell“, erzählt sie.

Seit dem 8. April ist der Standort im Testlauf geöffnet, am Freitag, 29. April, wurde er nun offiziell vorgestellt. Rund 30 Ehrenamtliche helfen bei der Aufnahme von neuen Tafelkunden, dem Auf- und Abbau sowie der Ausgabe von Lebensmitteln. Silvia Salifou-Karegwa hat sich zudem ein Führungsteam zusammengestellt. „Wir sind fünf Leute – sodass wir uns gegenseitig vertreten können und nicht immer zur Organisation alle vor Ort sein müssen“, erklärt sie. Am Morgen werden von der Tafel die von Supermärkten gestifteten Lebensmittel geliefert. Es gibt ein Anmeldefenster für „Neukunden“; allerdings nehme man derzeit pro freitäglichem Öffnungstag maximal zehn neue auf. „Wir haben sonst zu viele Menschen auf einmal und können vielleicht nicht alle versorgen.“

Überhaupt bleiben am Ende eines Ausgabe-Tages nur wenige Lebensmittel übrig. Alle Reste gehen per Kooperation an Foodsharer. Salifou-Karegwa berichtet von einer Frau aus Garath, die daraus etwa Eintöpfe kocht. Insgesamt wird Zusammenarbeit groß geschrieben: Neben der engen Bindung an die Tafel Düsseldorf als Lieferant und Dachverband gibt es bereits Gespräche mit der Caritas über Strom- und Energieberatungen, mit dem Jugendclub in Hassels-Nord, und sollte es sich ergeben, freut man sich auch über Sozialberatung. Schon jetzt findet man im Keller der Kirche eine große Auswahl an gespendeter Kleidung sowie Schuhen und weiterer Gebrauchsgegenstände .