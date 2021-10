Bezirksvertretung und zwei Lions-Clubs geben Geld : Ein Spielcontainer für die Kinder in Hassels-Nord

Ein Spielcontainer für die Kinder in Hassels-Nord

Düsseldorf In der Hochhaussiedlung in Hassels-Nord leben viele kinderreiche Familien. Vor allem der Platz vor dem Ernst-Lange-Haus der Diakonie wird von den Kindern und Jugendlichen gerne zur Spielfläche umfunktioniert. Jetzt geht das noch besser.

(rö) Das rote Band, das für die offizielle Inbetriebnahme des Spielcontainers vor dem Ernst-Lange-Haus in der Hochhaussiedlung Hassels-Nord angebracht wurde, ist schnell zerschnitten. Und dann öffnen sich die Türen des Containers, und der Blick wird frei in ein kleines Kinderparadies. Er ist voll gepackt mit Spielgeräten: Frisbeescheiben, Skateboards, Taue, Bälle und noch vielen tollen Dinge mehr.

Ayoub schnappt sich einen Fußball und posiert neben Shahriar Karim für ein Foto. Der Sozialpädagoge Karim bietet in der Einrichtung der Diakonie neben Hausaufgabenbetreuung, an der auch der Zweitklässler teilnimmt, mittwochnachmittags das Programm „Spiel mit“ an. Jetzt kann er den Kindern noch mehr Möglichkeiten anbieten.