Digitales Brauchtum : Schützenzug mit Steckenpferd

Oberst Detlef Nolte grüßt in die Kamera – mit Steckenpferd und kurzer Hose zur Schützenuniform. Foto: RP/Schützen Hassels

Hassels Die Antonius-Bruderschaft aus Hassels feiert ihr Schützenfest digital – inklusive Königsschuss und Klompenball. Sieben Videos hat der Verein für das diesjährige Brauchtum produziert.

Von Dominik Schneider

In normalen Jahren sind diese Wochen die Zeit der Schützenfeste. Menschen würden jetzt ihre Häuser schmücken, in den Zelten tanzen und sich ansehen, wie Bläser, Trommler und Fahnenschwenker durch ihre Stadtteile ziehen. Doch 2020 ist kein normales Jahr, und die Schützenfeste fallen aus. Fast alle, denn die St. Antonius Bruderschaft aus Hassels veranstaltet ihres schon – allerdings komplett digital.

Kranzniederlegung, Klompenball und sogar Königsschießen – all das hat der Verein aus Hassels in den heimischen Wohnungen und Gärten gefilmt, zusammengeschnitten und ins Internet geladen. Dabei beweisen die Schützen auch in dieser schwierigen Zeit Humor: So tragen viele Vereinsmitglieder Jogginghosen oder Sandalen zur Uniform, und Schützenkönig Dennis Tubalek, der seine Herrschaft für ein Jahr verlängert hat, muss sich erneut beim Königsschuss beweisen. Statt zu schießen, wirft er jedoch einen Zapfhahn quer durch den eigenen Garten, und statt des Vogels trifft er ein Fass Altbier.

Und auch das wichtigste Element des Sommerbrauchtums gibt es dieses Jahr online: die Parade, samt Grußwort des Oberbürgermeisters. Oberst Detlef Nolte reitet auf dem Steckenpferd durch den heimischen Garten, grüßt das Königspaar, dass vor seinem Haus steht. Danach marschieren die Hasseler Schützen – durch die eigenen Wohnungen oder um den heimischen Häuserblock. Dazwischen leisten auf die selbe Art befreundete Schützenvereine ihren Beitrag.

Insgesamt sieben Videos haben die Schützen produziert – natürlich unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln. Federführend war ein Team aus fünf Vereinsmitgliedern, die den Kameraden ihre jeweiligen Aufgaben gestellt haben. „Die Leute wussten teilweise gar nicht, was genau mit ihrer Szene passieren wird“, verrät Tobias Kaiser, Sprecher der St. Antonius-Bruderschaft.

„Wir wollten ein lustiges Königsschießen machen, um unsere Majestäten im Amt für ein weiteres Jahr zu bestätigen“, sagt Kaiser. Das daraus entstandene Video stieß auf so viel Begeisterung im Verein und Stadtteil, dass die Schützen „im Grunde gar nicht anders konnten, als weiter zu machen.“ Und so ist das komplette Schützenfest 2020 auf Youtube und Facebook zu sehen. Über 31.000 Menschen haben die Videos bereits angeklickt – rund doppelt so viele, wie Hassels Einwohner hat.

„Als wir uns entschieden haben, das diesjährige Fest abzusagen, sind wir alle erst mal in Schockstarre verfallen“, erinnert sich Kaiser. Immerhin ist für ihn und einen Großteil des Vereins das Schützenfest seit vielen Jahren wichtige Tradition, und nicht zuletzt wird auch der Jahresurlaub entsprechend gelegt. Dann jedoch habe man sich entschieden, das Beste aus der Situation zu machen. „Und ich glaube, was dabei herausgekommen ist, ist uns gut gelungen“, freut sich Kaiser. Positive Rückmeldungen kamen nicht nur aus dem eigenen Viertel, sondern sogar von Vereinen außerhalb Düsseldorfs.