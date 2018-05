Hassels: Der Marathon-Mann

Hassels Christoph Schneider (60) kam in seiner Altersklasse beim Düsseldorfer Metro-Marathon als Erster ins Ziel und kann sich deshalb nun Deutscher Meister nennen. Zudem blieb er dort erstmals unter der magischen Drei-Stunden-Marke.

"Alles war perfekt", freute sich der 60-Jährige im Ziel: Kühl die Temperatur. Dazu leichter Regen. Nur wenige Trinkpausen. "Ich wollte unbedingt unter drei Stunden laufen", hatte er sich zum Ziel gesetzt. Jetzt ist er zu Recht stolz auf seine außergewöhnliche Leistung und führt als Titelträger in seiner Altersklasse zugleich die Jahresbestenliste an.

Das Trainingsrevier des studierten Geografen, der inzwischen als Redakteur im IT-Bereich tätig ist, liegt direkt vor seiner Haustür: der Hasseler und Benrather Forst. Von dort führt ihn seine Laufstrecke Richtung Unterbacher See und weiter bis ins Neandertal. "Ich kenne hier jeden Grashalm", behauptet Schneider. Schließlich ist er nahezu täglich unterwegs gemäß seinem Lebensmotto: "Ich laufe gern." Während der heißen Vorbereitungsphase auf einen Marathon-Wettbewerb stehen an den Sonntagen zuvor rund 35 Trainingskilometer am Stück auf dem Trainingsprogramm. Lauffreund Bernd Wohlmann begleitet ihn, so dass Langeweile unterwegs gar nicht aufkommen kann. "Wir unterhalten uns beim Laufen", verrät Schneider. Über alles Mögliche. Über Gott und die Welt.