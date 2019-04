Bezirksdienst : Offenes Ohr für Menschen in Hassels

Die 51-Jährige Astrid Burkert hat vor einem halben Jahr aus dem Bezirksdienst von Garath nach Hassels gewechselt. Foto: RP/Dominik Schneider

Hassels Bezirksbeamtin Astrid Burkert sitzt in der Hochhaussiedlung an der Fürstenberger Straße. Aber gerade in ihrem Bezirk gibt es Menschen, die mit der Polizei nichts zu tun haben wollen.

In dem Büro in einem Hochhaus an der Fürstenberger Straße stehen zwei Fahrräder an der Wand. In der kleinen Küche gluckert ein roter Kaffee-Automat. Zwei Schreibtische stehen sich gegenüber, auf dem einen tickt ein Wecker in Fußballform. An dem anderen Schreibtisch sitzt Astrid Burkert, 51 Jahre, mit Pferdeschwanz und einem Gesicht, das sowohl streng als auch freundlich gucken kann. Sie trägt Uniform und ihre Dienstwaffe am Gürtel – denn das unscheinbare Büro in Hassels ist die Dienststelle der örtlichen Polizei, in der Burkert mit einem Kollegen arbeitet.

Seit einem halben Jahr versieht Astrid Burkert Dienst in Hassels. Davor war sie Bezirksbeamtin in Garath, wo die 51-Jährige auch wohnt. „Aber das hat auf Dauer nicht funktioniert“, erzählt die Polizistin. Sie habe Beruf und Arbeit nur schwer trennen können, habe nie wirklich Feierabend gehabt. „Und es macht auch keinen Spaß, den eigenen Freunden und Nachbarn Strafzettel zu verpassen“, scherzt Burkert. Sie habe deshalb mit einem Kollegen die Dienststelle getauscht.

Info Bezirksdienst in Düsseldorf Organisation Die Bezirksdienststellen sind an die jeweiligen Polizeiinspektionen Nord, Mitte und Süd angegliedert. Zahl Es gibt 14 Bezirksdienststellen in Düsseldorf, davon sieben im Süden. Eine weitere arbeitet bei Bedarf an der Messe.

Nun ist die 51-Jährige also Bezirksbeamtin in Hassels. Dort ist ihre vorrangige Aufgabe, den Kontakt zu den Bürgern des Stadtteils zu halten. Sie besucht die örtlichen Schulen und Seniorenheime, bringt den Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr bei und hält für ältere Menschen Vorträge zum Thema Sicherheit. Außerdem ist sie oft mit dem Fahrrad im Stadtteil unterwegs, schaut nach dem Rechten und hat ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen. „Auf dem Fahrrad traut man sich eher, mich anzusprechen, als wenn ich im Dienstwagen sitze“, sagt Burkert. Als Bezirksbeamtin hat sie mehr Zeit, sich um die Anliegen der Menschen zu kümmern, als es ihre Kollegen im Einsatzdienst haben. Sie kann mit Opfern von Einbrüchen oder häuslicher Gewalt sprechen, ihnen helfen, so weit es geht. „Und manchmal reicht es auch, wenn einfach nur jemand da ist, der zuhört“, weiß Astrid Burkert aus Erfahrung.

Früher war sie in der Hundertschaft und im Schwerpunktdienst tätig. Eine aufregende Zeit, erzählt die 51-Jährige. Dennoch hat sie den Wechsel in den beschaulicheren Dienst in Hassels nie bereut. „Alles hat eben seine Zeit“, resümiert die Bezirksbeamtin. Sie brauche sich nichts mehr zu beweisen, wisse, wann sie eine Aufgabe nicht allein lösen kann und auf Verstärkung angewiesen ist. „Den Bezirksdienst erledigen häufig ältere Beamte“, erzählt Burkert. Ruhe, Autorität und Einfühlungsvermögen seien in diesem Bereich wichtig.

Obwohl Astrid Burkert diese Eigenschaften mitbringt, gibt es immer wieder schwierige Herausforderungen, denen sich die 51-jährige Bezirksbeamtin stellten muss. „Wir arbeiten hier in einem problematischen Gebiete, das kann und will ich nicht beschönigen“, sagt sie. Der Ausländeranteil sei hoch, und teilweise sei der Respekt vor den Behörden sehr gering. „Früher haben mir die Kinder auf der Straße zugewunken“, erzählt Burkert etwas traurig, „heute wird hier und da ein Stinkefinger gezeigt“. Woher genau dieser Verlust von Respekt vor den Behörden kommt, kann sie sich selbst nicht abschließend erklären. „Viele Familien bleiben unter sich, meiden den Kontakt mit der Gesellschaft und erkennen deutsche Behörden nicht an“, erzählt sie. Nachts, das gibt Astrid Burkert offen zu, wolle sie nicht allein in Uniform durch ihr Viertel gehen.

Immer wieder stößt sie auch an sprachliche Barrieren. „Da hilft aber der Google-Übersetzer tatsächlich ganz gut“, sagt Burkert lächelnd und tippt auf das Smartphone, das auf ihrem Tisch liegt.