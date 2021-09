Mobbing an Schulen : Anti-Mobbing-Projekt für Grundschüler startet in Düsseldorf

Düsseldorf Ohne Respekt und Toleranz kann der Alltag an Schulen nicht funktionieren. Wie man Kinder für diese Botschaft gewinnen kann, führte der TV-Moderator und Komiker Tom Lehel ins Hassels vor.

Oft sind es Kleinigkeiten, die Kinder verletzen. Spott, Hänseleien und Beschimpfungen, die sich einbrennen in das Gedächtnis. „Als ich in der zweiten Klasse war, bin ich mal aufs Gesicht gefallen. Dann haben sich einige Schüler über die Punkte und Flecken, die man danach sehen konnte, lustig gemacht. Das war nicht schön“, sagt Maya. Die Neunjährige geht in die 4b der Hermann-Gmeiner-Schule in Hassels. Dort erfuhr sie in dieser Woche, wie wichtig es ist, den anderen so zu nehmen, wie er ist. „Respekt ist nicht verhandelbar“, lautete die Botschaft von Tom Lehel. Der Komiker, Musiker und Moderator war gemeinsam mit NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer zum Tourstart des Projekts „Wir wollen mobbingfrei!“ an die Schillstraße gekommen. Zehn Betriebskrankenkassen sponsern das Programm, das auf die Kinder der dritten und vierten Klassen und auf deren Lehrer zielt. Zwei Tage sind Lehel und sein Team dann jeweils vor Ort.