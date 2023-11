Aktion „Eine Million Sterne“ in Hassels Das Lichtermeer blieb leider nicht hell

Die Besucher der Messe in Hassels nahmen die Wetterumstände gelassen auf, tranken ihren Glühwein einfach in der Kirche und plauderten miteinander. „Das wäre mit den Kerzen bestimmt atmosphärischer gewesen. So fehlt das Visuelle etwas. Aber dafür war die Kirche innen schön beleuchtet“, fand Gudrun Skalnik. Und in der Tat leuchtete der Altarraum in einem schönen Rot. An den Wänden gab es bunte Lichtspiele und Teelichter waren überall in St. Antonius verteilt. „Die Visionsmessen sind immer sehr schön, weil dann nicht alle sofort nach Hause gehen, sondern noch bleiben und miteinander sprechen. Das schafft eine schöne Gemeinschaft und das ist wichtig“, meinte Skalnik.