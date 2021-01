Gemeinschaftsleben im Stadtteil : Hamm bekommt einen Aktivsportplatz

Hamm Für den Schützenplatz sollen bald Sportgeräte kommen. Auch ein historischer Rundgang ist geplant. Der Verein plant zudem einen Brunnen auf dem Dorfplatz.

Als vor fast zwei Jahren im sonst so beschaulichen Hamm des 625-jährige Bestehen gefeiert wurde, konnte durch den Verkauf von Getränken und Speisen etwas Gewinn erwirtschaftet werden. Geld, das in den kommenden Monaten in die Verschönerung des Stadtteils investiert wird. „Wir haben durch einen Wettbewerb die Bürger aufgerufen, uns ihre Wünsche und Ideen zu schicken“, sagt Daniel Leuchten, der erste Vorsitzende des Fördervereins Düsseldorf-Hamm. Das Feedback war groß, mehr als 100 Einreichungen konnte der Verein zählen. Darunter waren Vorschläge wie Urban Gardening, ein Sonnensegel über dem Schützenplatz und eine Konzertfläche. Nach eingehenden Beratungen und unter Berücksichtigung der Kosten steht nun fest, welche Projekte realisiert werden.