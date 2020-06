Serie „So wohnt Düsseldorf“ : Landleben in der Großstadt

Hamm Ein Paar hat einen Vierkanthof in Hamm gekauft, restauriert, umgebaut und in sechs Wohnungen verwandelt. Platz für Pferde, Bienen, Gemüse ist auch noch. Die Bewohner haben jahrelang restauriert, angebaut und verschönert – mit Mut zur Veränderung und Respekt vor der Vergangenheit.

Das Ohr ist noch in der Großstadt, hört das unablässige Rauschen des Südrings. Das Auge ist schon in der Natur angekommen, sieht Pferdekoppeln, Gewächshäuser und blühende Brombeersträucher. Und: den letzten Vierkanthof Düsseldorfs, ein bäuerliches Gebäudeensemble, das sich um einen Innenhof schließt.

Früher standen hier Hochzeitskutschen in der Remise. Heute sitzen seine Bewohner um einen mächtigen Tisch aus Schiffsbohlen und genießen Landleben. Umgeben von einem Mix aus alt und neu. Sie haben jahrelang restauriert, angebaut und verschönert – mit Mut zur Veränderung und Respekt vor der Vergangenheit.

„Tatort“-Fans haben diesen Ort in Hamm möglicherweise schon mal gesehen, hier wurde 2011 der Münsteraner Krimi „Zwischen den Ohren“ gedreht, da bevölkerte telegen eine Rockergang das morbide Ambiente. Gabi und Klaus Schomburg hatten zu diesem Zeitpunkt den alten Hof, der unter Denkmalschutz stand, nach langem Hin und Her und mit Zustimmung der Bezirksvertretung gerade gekauft, schmiedeten Pläne und kämpften sich durch den Behörden-Dschungel. „Ich weiß nicht mehr, mit wie vielen Ämtern wir es zu tun hatten“, meint Klaus Schomburg. Und zählt einige auf: Umweltamt, Denkmalschutzbehörde, Untere Wasserbehörde, Feuerwehr.

Die alte Sickergrube wurde dann durch eine voll-biologische Kleinkläranlage ersetzt, auch ein zusätzliches Feuerlöschbecken musste angelegt werden – Auflagen der städtischen Brandschützer. Die größte Skeptikerin hatte Klaus Schomburg zu diesem Zeitpunkt bereits überzeugt: seine Frau. „Nicht schon wieder!“ Mit diesem Einwand stemmte sie sich zunächst gegen die Idee ihres Mannes, den Hof zu kaufen.

Denn sie hatten gerade erst gemeinsam mit Freunden und in jahrelanger Arbeit ein altes Haus restauriert, während der Umbauzeit mit einem Kohleofen, einem einzigen Stromkabel und vielen Provisorien gelebt. Aber dieses Haus hatte nur einen winzigen Garten. Und überhaupt: Was macht man gegen die Kraft eines Traums?

Heute sitzt Gabi Schomburg an dem Schiffsbohlen-Tisch im Innenhof (darunter dösen die Hunde im Schatten), zerhackt Zwiebeln für eine Guacamole – und sieht ziemlich zufrieden aus. Denn der Traum hat in den letzten Jahren realistische Konturen bekommen. Und mittlerweile wurde sogar der Innenhof vom Betonboden befreit – in Eigenarbeit an einigen heißen Tagen im vorletzten Sommer – nun haben sie altes Kopfsteinpflaster unter den Füßen, das wirkt, als wäre es immer schon an diesem Ort gewesen.

Sie haben das ehemalige Gesindehaus (einst ohne Fenster, mit Wellblechdach, einsturzgefährdet) und das Gebäude am Kopf der Reithalle (ursprünglich mit Sandboden, morschen Balken, völlig unbewohnbar) umgebaut, die Remise aufgestockt, die Anbauten am Haupthaus neu aufgebaut – und das gesamte Ensemble in sechs Wohnungen verwandelt, für sich selbst, die erwachsene Tochter, die ehemalige Besitzerin des Hofs und drei Mieter.

Ein Prinzip galt dabei immer: Was erhalten werden konnte, wie Ziegelmauerwerk oder Holzbalken, das blieb oder wurde an anderer Stelle wieder eingesetzt. Die alten Türen und ein hölzernes Treppengeländer mit etlichen Farbschichten wurden abgeschliffen, aber so, dass man Farbreste noch sieht – Patina muss sein. Wenn Besucher meinen, sie müssten aber noch die Türen lackieren, verdrehen sie nur die Augen. „Die werden genauso bleiben“, sagt Klaus Schomburg. Der Begriff „Shabby-Chic“ könnte für diese Gebäude und ihr Innenleben erfunden worden sein. Aber nicht als modisches Wohnkonzept, sondern aus Liebe zum historischen Detail.

Man kommt leicht durcheinander, welche Wohnung sich nun hinter welcher Mauer verbirgt, geht Treppen rauf und runter, hat sich gerade an einem Detail festgesehen, da wandert das Auge schon zur nächsten „Sehenswürdigkeit“ – besonders im großen Wohnraum von Gabi und Klaus Schomburg.

Und einem Sofa-Sammelsurium: Ein Stück stammt aus der Anfangszeit des Paares vor vielen Jahren, ein zweites aus grünem Samt haben sie von einer Wohnungsauflösung, die Lampen stammen vom Trödel, den Glastisch entdeckten sie in einem Italien-Urlaub, die offene Küche ist selbstgebaut, der Metallschrank stand mal in einer Arztpraxis, und die farbenfrohe Kissenparade hat eine 80-Jährige Bekannte gestickt.

Passt alles zueinander? Die Frage stellt sich nicht, das ist hier nicht der Anspruch, sondern: Jedes Stück hat eine Geschichte und begleitet das Leben. Und alle fügen sich miteinander wie in einer Collage.