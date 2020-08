Heimatsommer in Kappes Hamm : Beinahe Kirmes

Hamm Stadt und Schützenverein haben es Düsseldorfer Schaustellern ermöglicht, in Hamm einen temporären Freizeitpark zu organisieren. Unter Berücksichtigung eines Hygienekonzepts gibt es dort Schießbuden, Süßigkeiten und Fahrgeschäfte.

Die Stimme des Rekommandeurs hallt über den Hammer Schützenplatz: „Einsteigen, alle einsteigen und dabei Abstand halten. Die Masken nicht vergessen, gleich geht’s los“, tönt es vom Autoscooter her. Von allen Seiten dudelt Musik, es riecht nach Popcorn und gebrannten Mandeln. Bunte Lichter blinken, und Kinder angeln an einer Bude nach Plastikentchen. Was dort auf dem Nikolaus-Faber-Platz aufgebaut ist, fühlt sich an wie Kirmes – so sehr, wie es in Zeiten von Corona eben möglich ist.