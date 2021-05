Neueröffnung in Düsseldorf : Hamm hat jetzt ein Sanitätshaus

Düsseldorf Barbara Grätz hat am Hammer Dorfplatz de Blääk die alte „Uhrenklinik“ umgebaut. Gleich nebenan liegt die Apotheke ihrer Mutter. Die 35-Jährige hat sich einen Traum erfüllt und ist überzeugt, dass sie vielen Hammern helfen kann.

„Die Idee hatte ich schon lange, denn die Gesundheitsversorgung der Hammer liegt mir am Herzen“, erzählt die 35-Jährige, die auch selbst in dem kleinen Stadtteil lebt. Bisher habe sie bei Anfragen in der Apotheke nach Gehstützen oder Rollatoren immer auf die Sanitätshäuser in anderen Stadtteilen verweisen müssen, so Grätz, und diese seien gerade für ältere, nicht so mobile Bürger oftmals nicht so leicht zu erreichen. Unterstützt wird sie von ihrem Mann Christian.