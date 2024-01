Kommen und Gehen Zubehör für vierbeinige Meeresfreunde

„Ich dachte, wenn Admiral und Bootsmann so gern am Strand unterwegs sind wie wir, brauchen sie auch maritimes Zubehör“, erinnert sich die Düsseldorferin. Sie begann in einschlägigen Shops nach Leinen und Halsbändern im passenden Design zu suchen. Sie sollten vom Material her und in der Verarbeitung robust genug sein, den Anforderungen ihrer beiden Rüden gewachsen zu sein. Schließlich sind die Frenchies keine Couch-Potatos, sondern selbstbewusste Vertreter ihrer Rasse, die nichts mehr als Sand unter den Pfoten, Wind um die Nase und den Sprung ins Wasser lieben. Ihr Equipment muss entsprechend langlebig sein, sollte sich nicht vollsaugen und möglichst schnell wieder trocknen.