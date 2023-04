Graffiti in Düsseldorf Unbekannte beschmieren Gebäude auf Hammer Schützenplatz

So schnell, wie sie an die Wand gesprüht wurden, so schnell waren sie auch wieder weg – trotzdem ist bei den Schützen in Hamm der Ärger weiterhin groß, dass Unbekannte am vergangenen Wochenende das Schützenheim mit sogenannten Tags sowie weiteren Botschaften beschmiert und einen Schaden von etwa 2500 Euro verursacht hatten. Schützenbruder und Malermeister Michael Huschens erklärte sich aber umgehend bereit, zu helfen, sodass die Schmierereien nicht nur entfernt wurden, sondern die Wand auch schon wieder weiß gestrichen wurde.