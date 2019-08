Brauchtum in Düsseldorf : Schützenhilfe für die Hammer Sappeure

Die Sappeure haben die ausgefallenste Uniform bei den Schützen. Jedes Sappeur-Corps trägt Bürsten auf dem Kopf. Foto: Max Moers

Hamm Vor einem Jahr hatte die Kompanie so wenig Mitglieder, dass sie nicht mal mehr die Thronwache übernehmen konnte. Das Corps stand vor dem Aus. Wäre da nicht Max Moers gewesen, der Mitglied ist, seit er laufen kann.

Von Nicole Kampe

Es ist ungefähr vor einem Jahr gewesen, als Guido Carlitti eigentlich schon abgeschlossen hatte mit der Kompanie – die letzte Kirmes, das letzte Schützenfest. „Wir haben nicht mal mehr Wache halten können für den König“, erzählt der 67-Jährige, der 2018 noch Hauptmann der Sappeure in Hamm war. Gerade mal fünf Leute liefen beim Umzug durchs Dorf mit, und es gab sogar Tage, da war nicht ein Sappeur beim Schützenfest. „Das war für mich das Ende“, sagt Carlitti, der 1994 Hauptmann wurde in der Kompanie, „nachdem es schon einmal auf der Kippe stand mit uns.“ Carlitti wurde damals ins kalte Wasser geschmissen, führte die Sappeure 25 Jahre lang an. Nach und nach stiegen Kameraden aus, „viele wurden älter“, sagt Carlitti, der schließlich nicht mehr weiter wusste.

„Wäre da nicht Max gewesen“, sagt Carlitti. Max Moers, 23 Jahre alt, Mitglied bei den Sappeuren, seit er laufen kann. Schütze durch und durch. Und weil Moers nicht nur im Hammer Brauchtum aktiv ist, sondern auch in Flehe bei der Cäcilienkompanie, trommelte er kurzerhand eine gute Handvoll Fleher zusammen, die in Hamm nun Schützenhilfe leisten. „Ich musste die Jungs nicht lange überreden“, sagt Moers. Zumindest nicht in Flehe. Guido Carlitti dagegen war nicht sofort überzeugt, „ich dachte erst an einen Jux“, sagt der 67-Jährige, der sich nicht sicher war, ob es gut ankommt, wenn Fleher plötzlich in Hamm mitmischen. Flehe, Hamm, Volmerswerth – „jeder hat in irgendeinen Stadtteil hier Verbindungen, und am Ende aber sind wir ein großes Dorf“, sagt Carlitti.

Info Fackelzug am Abend der Eröffnung Samstag, 31. August Um 19.30 Uhr treten die Kompanien am Festzelt an, um 20 Uhr startet der große Fackelzug. Sonntag, 1. September Ab 14 Uhr Schützenumzug durch Hamm zum Kirchplatz, um 16 Uhr nimmt der König die Parade ab. Montag, 2. September Um 16.30 Uhr beginnt das Königsschießen, 20 Uhr die Proklamation des neuen Königs mit Festzug zu seiner Residenz. Dienstag, 3. September Ab 20 Uhr Krönungsball, danach großer Zapfenstreich

Durch die Fleher Unterstützung ist nicht nur die Kompanie gerettet, auch der Altersdurchschnitt ist deutlich gesunken. Inzwischen hat Guido Carlitti das Kommando abgegeben an den Mann, der sich so eingesetzt hat für die Zukunft der Sappeure. Vieles will Hauptmann Max Moers beibehalten, ein paar alte Traditionen wieder aufleben lassen. Zum Beispiel die Vereinstour oder das Königsessen. „Der König lädt die ganze Kompanie nach Hause ein, samt Frauen“, sagt Moers. 2018 hatte es nicht mal mehr einen König gegeben, „keiner wollte es machen, da konnten wir uns das Geld für die Munition sparen“, erzählt Guido Carlitti, der in diesem Jahr angetreten ist und auch getroffen hat. Zum sechsten Mal ist er nun König der Kompanie, „und ich bin noch nie so gefeiert worden“.