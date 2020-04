Nettes in Düsseldorf : Gärtner aus Hamm verschenkt 300 Blumensträuße

Werner Schnitzler verschenkt zu Ostern 300 kleine Sträuße an seine Kunden, die die Blumen weiterverschenken sollen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Hamm Werner Schnitzler will den Menschen einen Freude machen. Seine Idee: Die Kunden sollen die Blumen an Nachbarn oder einen lieben Menschen weiterverschenken. Und vielleicht entsteht eine Art Kettenbrief, nur eben mit Tulpen, Rosen und Gerbera. Mit der Aktion will er vor allem Gärtnern aus Holland helfen, die in der Corona-Krise kaum noch Abnehmer im Ausland finden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Kampe

Eine Osterglocke, eine gefüllte Tulpe, eine Rose und eine Gerbera kombiniert Werner Schnitzler mit Heidelbeeren und Weidenkätzchen, er bindet die Stile zusammen, umwickelt die Blumen mit Folie und heftet einen kleinen Kleber dran. „Schöne Ostern wünscht Schnitzler’s Blumen“ steht darauf geschrieben. Das macht der 62-Jährige in diesen Tagen wieder und wieder, 300 solcher Sträuße müssen bis Samstag fertig sein. Die eine Hälfte in gelb, die andere in rosa. 300 Sträuße, die Werner Schnitzler verschenken will, 100 in seinem Gartenbaubetrieb in Hamm, 100 in seinem Blumenmarkt an der Duisburger Straße in Pempelfort, 100 in seinem Laden in Wuppertal. Die Kunden, die die Sträuße mitnehmen, sollen sie weiterverschenken, an Nachbarn etwa oder einen lieben Menschen, an jemanden, der sich über ein bisschen Farbe freut. „Blumen sind gut für die Seele und sie sind Leidenschaft“, sagt Werner Schnitzler, der eigentlich gelernter Gärtner ist, der aber irgendwann selbst die Leidenschaft für die Floristik entdeckt hat.

Die schöne Aktion des Hammers hat einen ernsten Hintergrund: „Holland ist in Not“, sagt er. Eine Redewendung, die in der Corona-Krise so sehr zutrifft, dass sich Schnitzler etwas einfallen lassen musste. Den Gärtnern und Produzenten in den Niederlanden ist ein großer Teil des Exportgeschäfts weggebrochen – Österreich, die skandinavischen Länder, Frankreich – „die Grenzen sind alle dicht“, sagt Schnitzler, der Sprecher der Kundenvertretung der größten Blumenversteigerung Deutschlands ist und viele Lieferanten aus dem Nachbarland kennt. So viele Blumen würden derzeit vernichtet, „bestimmt 20 Prozent am Tag“, sagt der 62-Jährige.

Info Öffnungszeiten über die Ostertage Pempelfort Der Blumenmarkt an der Duisburger Straße 24 hat montags bis freitags von 9 bis 19, sowie samstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Hamm Frische Blumen gibt es auch im Gartenbaubetrieb an der Straße Auf dem Kampe 34, der montags bis freitags von 7.30 bis 18.30 und samstags von 9 bis 14 offen ist. Ostern Schnitzler’s Blumen öffnet an seinen Standorten nur an Karsamstag, die übrigen Feiertage sind geschlossen. Infos und Kontakt www.schnitzlers-blumen.de/home

Gerade für die Ostertage hatten die Gärtner mit ihrer Ware geplant, vor allem mit Tulpen. Die Zwiebeln werden im Oktober aufgesetzt, „das heißt, sie werden in Kisten gelegt und kommen bei zwei Grad in die Kühlung“, sagt Werner Schnitzler. Bis Februar schlafen die Zwiebeln, werden von da an satzweise in die Gewächshäuser geräumt, wo sie 21 Tage lang bei 18 bis 22 Grad wachsen können. „Jeden Tag zwei Zentimeter“, erklärt der Hammer. Dann sind die Tulpen reif, werden abgeerntet und verkauft. Sie müssen verkauft werden, Blumen sind verderblich, können nicht monatelang in einem Regal gelagert werden. „Und nach Ostern ist die Zeit der Gewächshaus-Tuplen auch eigentlich vorbei“, sagt Werner Schnitzler, dann seien es vor allem die Freiland-Tulpen, die auf den Markt kommen, „die bei diesen Temperaturen gerade sehr gut wachsen, und die kann man noch weniger planen“.

„Das ganze Weinen nützt aber nichts“, sagt Werner Schnitzler, der bei den letzten Versteigerungen deutlich mehr Blumen gekauft hat, um die Geschenk-Sträuße zu binden. Der Hammer hofft, dass sich in Düsseldorf vielleicht noch ein paar Kollegen finden, die es ihm nachmachen, die am Karsamstag ebenfalls Blumen verschenken, „wie ein Kettenbrief“, sagt Schnitzler. Und vielleicht wird der Kettenbrief auch bei den Düsseldorfern selbst weitergeschickt, in Form eines Blumengrußes an den nächsten Nachbarn. „Der Strauß muss ja nicht groß sein, zwei, drei Blumen reichen schon“, sagt der 62-Jährige, und bunt sollte er sein. Mit der Aktion will Werner Schnitzler auch einen Denkanstoß geben, „wenn die Ware am Markt ist, sollten wir nicht nur darüber nachdenken, dass wir damit Geld machen können, sondern auch Freude“.

Schnitzler weiß aber auch, dass es viele Floristen gibt, die sich eine solche Aktion nicht leisten können. „Im Moment kann ich meine 20 Mitarbeiter noch beschäftigen, mit dem Tagesgeschäft“, sagt er. Hilfen vom Staat hat er bisher keine beantragt, „andere brauchen es sicher mehr als ich“. Aber auch der Hammer merkt, dass große Absatzgebiete wegbrechen. Trauerfloristik, Geburtstage, Hochzeiten, „17 Brautpaare haben schon abgesagt“.