Jubiläum : Hamm feiert mit ganz viel Heimatliebe

Auf dem Hammer Dorfplatz „De Blääk“ war die üppige Blumendekoration vor lauter Menschen kaum zu sehen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Das ganze Dorf war auf den Beinen, um den 625. Geburtstag mit einem großen Fest und vielen Gästen zu begehen.

Von Nicole Esch

Von allen Seiten strömen die Menschen Richtung „De Blääk“. Auf dem Dorfplatz kann man in der Menge kaum die bunte Blumendekoration sehen. Düsseldorfs kleinster und ländlichster Stadtteil Kappes-Hamm feiert sein 625. Bestehen. Und zum Höhepunkt der Feierlichkeiten haben die „Hämmer“ – so heißen die Menschen aus Hamm auf Platt, erklärt Ortshistoriker Franz-Josef Etz – am Pfingstsonntag ganz groß aufgefahren. Nicht nur auf dem Dorfplatz wird gefeiert. Das Straßenfest erstreckt sich über die Hammer Dorfstraße bis zum Nikolaus-Faber-Platz. Ein großes Bühnenprogramm, darunter ein Konzert im Rahmen der Jazz-Rally, Food Trucks und Getränke mit Regionalbezug – „Kappes on the Deich“, „Hammerinha“ oder „Blääk Virgin“ – sorgen für viel Abwechslung.

„Gestern Morgen konnte man auf ,De Blääk’ noch gar nichts erkennen. Heute ist er ein Fest für das Auge“, findet Etz. Mit vereinten Kräften haben die Hammer Gartenbaubetriebe den Dorfplatz in ein Blumenmeer verwandelt und zeigen, wofür ihr Stadtteil steht. „Früher war das Gemüse unsere Hauptversorgungsquelle. Heute sind es die Blumen“, so der Dorfhistoriker. Trotzdem haben die Besucher am Pfingstsonntag die Möglichkeit, nicht nur Blumen, sondern auch knackfrisches Gemüse zu erwerben.

Info Wahrscheinlich älter als offiziell bekannt Geschichte Hamm wurde 1394 von Herzog Wilhelm nach Düsseldorf eingemeindet. Tatsächlich wird der Stadtteil aber schon in Urkunden des 13. Jh. erwähnt. Förderverein Der Verein wurde zur 600-Jahr-Feier gegründet, da die Stadt kein Geld für eine Feier hatte. Mehr unter: www.duesseldorf-hamm.de

Etliche Hammer haben den Förderverein bei der Organisation unterstützt. Die Schützen haben den Schützenplatz zur Verfügung gestellt. Die „Liederkranz-Kompanie“ zeigt in ihrer Werkstatt, wie ihre Fackeln für den beliebten Schützenzug hergestellt werden. Im Hof haben sie ein riesiges Fackel-Herz aufgestellt, auf dem die Kinder ihren Handabdruck und ihren Namen hinterlassen können. „Es wird natürlich beim nächsten Fackelzug mitfahren und wahrscheinlich beim Oktoberfest zu sehen sein“, erzählt Wolfgang Wehrend von der Liederkranz-Kompanie, die mit der Aktion auch neue Mitstreiter gewinnen will.

Die Chance für sich zu werben, nutzen auch die Hammer Handwerksbetriebe. Bei den Landschaftsgärtnern dürfen die Kinder ein Sandfeld mit Steinen pflastern und Baumscheiben bemalen, einige Stuckateure zeigen, wie sie Figuren gießen und lassen die kleinen Besucher Steinblöcke mit Hammer und Meißel bearbeiten. Besonders viel Spaß haben die Kids auch bei der Landmaschinen-Ausstellung. Endlich mal auf einen Trecker steigen, sich alles genau anschauen und kräftig auf die Hupe hauen, was gibt es Schöneres?

Auf dem Schützenplatz geht es geschichtsträchtig zu. Die Bergischen Lehensritter e.V. entführen ihre Zuschauer ins Mittelalter und lassen sie mit Ritterspielen an der Stadtgeschichte teilhaben. Marco Wahl zeigt die alte Kunst der Falknerei. Marion Schmitz aus Wersten hat das Glück, sich in der Pause ein wenig um Uhu „Hugo“ kümmern zu dürfen. „Normalerweise trinke ich Hugo, jetzt habe ich ihn auf dem Arm“, sagt sie. „So nah kommt man so einem Tier ja normalerweise nicht. Ich finde die Augen sind echt faszinierend“, sagt sie begeistert von ihrer Rolle als Falknerin auf Probe.