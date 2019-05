Jubiläum in Düsseldorf : Ein ganzes Dorf fiebert dem Straßenfest entgegen

Hamm Zum 625-jährigen Bestehen richtet Hamm am Pfingstsonntag eine große Feier aus. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Eine große Schwierigkeit, die Christian Konen und sein Team dabei bewältigen musste: Das Fest findet in dieser Größenordnung erstmalig statt. „Wir konnten also nicht auf feste Strukturen aus vorherigen Jahren zurückgreifen, wie es zum Beispiel beim Schützenfest der Fall ist“, meint der Projektleiter. „Also haben wir ein gutes halbes Jahr gebraucht, um eine grobe Planung zu machen. Was wollen wir auf dem Straßenfest umsetzen, welche Flächen können wir nutzen, wer macht mit?“. Mit der Zeit ist das Organisationsteam um Strippenzieher Christian Konen immer weiter angewachsen, viele Hammer engagierten sich ehrenamtlich in seiner – und den vielen anderen – Arbeitsgruppen zum Jubiläumsjahr. „Wir vom Förderverein sind ja nur die Veranstalter, das ganze Dorf macht mit und hilft bei der Umsetzung“, freut sich auch der Erste Vorsitzende Daniel Leuchten.