Lesen in Düsseldorf : Eine alte neue Bücherei für die Hammer

Vor allem Grundschüler leihen sich Bücher an der Hammer Dorfstraße aus. Für sie gibt es auch die größte Auswahl. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Hamm 20.000 Euro sind in die Pfarrbücherei St. Blasius investiert worden. Neuerdings können sich die Nutzer auch Zeitschriften ausleihen.

Es war mal wieder an der Zeit, die Pfarrbücherei St. Blasius auf Vordermann zu bringen. Also wurden gut 20.000 Euro investiert, um den Fußboden zu erneuern, die Wände zu streichen, neue Jalousien anzubringen und die Inneneinrichtung zu modernisieren. „Zur Finanzierung haben wir nach Fördertöpfen gesucht und auch einige gefunden“, sagt Bibliotheksleiterin Brigitte Schneider. „Ein Drittel der 12.500 Euro teuren Einrichtung übernimmt die Fachstelle Büchereien des Erzbistums Köln. Der Förderverein Bücherei St. Blasius hat etwas dazugetan. Gut 40 Prozent haben wir an Fremdmitteln zusammenbekommen.“ Zum Glück musste das Ausleihsystem nicht erneuert werden, das war bereits vor einigen Jahren auf moderne digitale Technik umgestellt worden. Nach siebenwöchiger Renovierungsphase stehen jetzt wieder 2200 Medien (Bücher, CDs, Filme, Zeitschriften) den Menschen aus Hamm und der Nachbarschaft zur Ausleihe zur Verfügung.

Und nicht nur Medien mit katholischem Hintergrund stehen in den neuen Regalen. „Wir verstehen uns als aktuelle Bücherei. Wir haben viele neue Bücher“, erzählt Brigitte Schneider. „Als wir vor den Renovierungsarbeiten alles ausgeräumt haben, haben wir gut 300 Bücher aus dem Bestand genommen und durch aktuelle ersetzt.“ Neu ist jetzt das Angebot mit Zeitschriften. „Wir bieten sechs Titel mit einer Ausleihfrist von 14 Tagen an. Wir schauen einfach mal, wie es läuft“, so die Büchereileiterin. Bücher dürfen für vier Wochen aus der Pfarrbücherei ausgeliehen werden.

Die meisten Angebote gibt es an der Hammer Dorfstraße 121 für lesebegeisterte Kinder. „Die Hauptnutzergruppe sind Grundschüler bis zum Alter von zehn Jahren. Deshalb haben wir auch eine große Kinderecke mit eingeplant“, bestätigt Schneider. „Bei den Jugendlichen flacht das Interesse deutlich ab. Später bei den Erwachsenen steigt die Büchereinutzung wieder an. Unser Plan ist es, in Zukunft wieder mehr Jugendliche zu gewinnen.“