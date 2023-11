Bauvorhaben in Düsseldorf Die Hammer wollen wachsam bleiben

Die Hammer bestehen aber auf einer Präsentation Mitte 2024 in ihrem Viertel. Nach städtischen Fahrplan, das verriet Leuchten ebenfalls, laufen derzeit die Gespräche mit den 31 Grundstücksinhabern. Die sollen im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Mitte 2024 sollen die Architektur-Entwürfe öffentlich ausgelegt werden, aber eben nicht direkt in Hamm. „Bis Mitte 2025 soll es den Ratsbeschluss zum Bebauungsplan geben. Ende 2025 soll ein rechtskräftiger Bebauungsplan inklusive der neuen Grundstückszuschnitte erstellt sein“, so Leuchten weiter. „2027 soll das gesamte Baugrundstück Teil A erschlossen werden. 2028/29 ist mit dem Start der Bebauung zu rechnen. Ob allerdings tatsächlich gebaut wird, hängt vom jeweiligen Eigentümer ab.“