Vogelschutz in Düsseldorf : Nisthilfen sichern den Steinkauz-Bestand

Düsseldorf Eigentlich brüten die Vögel in Baumhöhlen. Da es davon aber immer weniger gibt, bietet der Nabu schon seit Jahren mit Nistkästen alternative Brutstätten an.

Der Naturschutzbund (Nabu) Düsseldorf hat in Kooperation mit dem Gartenamt am Golfplatz auf der Lausward drei neue Nistkästen für Steinkäuze befestigt, nachdem die alten marode geworden waren. Sieben Nisthilfen hängen damit nun wieder am Golfplatz, denn der Steinkauz brütet gern in der Nähe anderer Paare und liebt gemähtes Grünland. Aber auch einige neue Gebiete in Düsseldorf hat der Steinkauz mit Hilfe von rund 50 weiteren Nistkästen neu besiedelt. Dazu gehören der Rheinpark, die Urdenbacher Kämpe und das Naturschutzgebiet Himmelgeist. Der Bestand der Tiere ist somit auf rund 20 Brutpaare angewachsen.