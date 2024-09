Düsseldorfer Medienhafen Explosion vor Hochhaus – neue Details bekannt geworden

An dieser Stelle schließt sich mutmaßlich der Kreis zu dem Hochhaus in Düsseldorf. Dort soll laut „Bild-Zeitung“ eine Verwandte des Vermieters wohnen, dem die Geisel-Villa in Köln-Rodenkirchen gehört. Der Russe soll auch ein Büro in einem Gebäude an der Berliner Allee haben, wo es ebenfalls eine Explosion vor der Tür gegeben hatte.