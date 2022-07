Charity-Turnier in Düsseldorf : Frauen golfen für die Brustkrebs-Forschung

Düsseldorf Die Pink-Ribbon Damentag-Serie startete mit einem Charity Turnier für Frauen beim Golf-Sport-Verein auf der Lausward. Die Spenden kommen bundesweit Projekten für Jugendlichen in von Brustkrebs betroffenen Familien zugute.

„Wer in der Familie oder selbst mit Brustkrebs zu tun hat weiß, dass es eine schlimme Situation ist, nicht nur für die Betroffene selbst sondern auch für die Familie“, sagt Petra Spaan. Die Teilnehmerinnen auf der öffentlichen Golfanlage in direkter Rheinlage spielten ihr Turnier auf dem Neun-Loch-Platz in zwei Runden. Zu dritt ging es beim Charity-Golf auf den Platz. Bianca Burmester nahm schon öfters teil: „Ich war selbst betroffen. Frauen müssen zusammenhalten. Die Chancen sind so gut heutzutage, die Medizin ist so weit. Man soll einfach dafür sorgen, das die Frauen zur Mammographie gehen“, sagt sie. Selbst kam sie durch ihre Therapie zum Golfen. „Golf kann man in jedem Alter spielen“, sagt Galina Kleikamp.