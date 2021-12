Politik über die Stadtgrenze hinweg : Düsseldorfer Grüne tauschen sich mit Duisburger Kollegen aus

Waldemar Fröhlich auf der Wiese in der Ortsmitte von Angermund. Ein dort geplanter Supermarkt soll Fahrten nach Duisburg überflüssig machen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In der gemeinsamen Sitzung von Politikern aus dem Duisburger Süden und Düsseldorfer Norden waren unter anderem Bauprojekte im Grenzgebiet Thema.

Ob es jemals eine gemeinsame Fraktionssitzung der Grünen aus den Bezirken Duisburg-Süd und Düsseldorf-Nord gab, ist nicht bekannt, und diese müsste auch mindestens schon 25 Jahre zurückliegen. Nun haben sich Mitglieder der beiden Gremien zu einer Online-Sitzung getroffen, um über Themen zu sprechen, die die Bürger aus beiden Städten betreffen. „Wir erachten es als selbstverständlich, dass zahlreiche Bewohner und Bewohnerinnen aus Kaiserswerth und Wittlaer zum Einkaufen nach Duisburg fahren, und finden es genauso selbstverständlich, wenn Huckinger eines der Lokale am Klemensplatz besuchen. Die Menschen leben regional und dem wollen wir Grünen Bezirkspolitiker und Bezirkspolitikerinnen Rechnung tragen“, sagt Waldemar Fröhlich, Fraktionsvorsitzende der Düsseldorfer Bezirksvertretung 5.

Als Beispiel für ein Thema, das beide Städte betrifft, wird der Radweg von Angermund nach Rahm angeführt. Recht frisch ist er auf der Düsseldorfer Seite erneuert, auf Duisburger Gebiet bricht er komplett ab. Auf der Agenda der gemeinsamen Fraktionssitzung standen auch die Planungen für neue Supermärkte in Angermund (Fettpott) und Duisburg-Rahm (Rahmerbuschfeld).

Die Top 10 in NRW

Die Top 10 in NRW : Diese Autobahnbaustellen werden 2022 für viel Stau sorgen

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Duisburg

Inzidenz wieder leicht gestiegen : Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Duisburg

So sind die Chancen der Duisburger Kandidaten

Landtagswahl 2022 : So sind die Chancen der Duisburger Kandidaten

Durch sie soll ein Pendelverkehr zwischen den Orten vermieden werden. „Zu einer wohnungsnahen Versorgung gehört eine gute Erreichbarkeit zu Fuß, mit Rad und Bus und keine Reisen über die Landstraße“, sind sich Fröhlich und Heide Apel aus der BV Duisburg Süd einig. Besprochen wurden auch Neubaugebiete im Grenzbereich und deren Auswirkungen auf den Verkehr wie in Huckingen (Angerbogen), Rahm (Rahmerbuschfeld), Angermund (östlich zur Lindung), Wittlaer (Wasserwerksweg) und Kaiserswerth (nördlich Kalkumer Schlossallee).

Nach einer intensiven Diskussion waren sich die Grünen aus beiden Gebieten einig, dass die Freiflächen an der Stadtgrenze einen hohen Schutz genießen sollten. „Die Frischluftschneisen, die landwirtschaftlichen Flächen und Landschaftsschutzgebiete zwischen Duisburg und Düsseldorf machen nicht an der jeweiligen Stadtgrenze halt“, sagen die Politiker. Sie wollen den Dialog zwischen den Städten weiter fortsetzen, sich dann aber möglichst in Präsenz statt online treffen.