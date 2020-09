Mobilität in Düsseldorf : Grüne setzen sich für bessere Radwege im Stadtbezirk 6 ein

Mobilität in Düsseldorf

Saliha Ouammar, Sprecherin der Grünen Stadtteilgruppe, an der Lenaustraße in Mörsenbroich. Sie kritisiert, dass es dort keine Fahrradwege gibt. Foto: Grüne

Stadtbezirk 6 Bei einer Radtour wurden die Straßen im Stadtbezirk 6 auf ihre Radtauglichkeit hin überprüft. Schwachpunkte sollen behoben werden. Dazu werden nun konkrete politische Anträge formuliert.

Die Grünen im Stadtbezirk 6 und die Jungen Grünen Düsseldorf haben eine Radtour durch die Stadtteile Rath, Unterrath, Mörsenbroich und Lichtenbroich organisiert. Gemeinsam mit Bürgern haben sie sich dabei einen Eindruck vom Zustand der Fahrradwege verschafft. „Unser Resümee ist leider nicht positiv ausgefallen. Fehlende Fahrradwege, Stellen an denen der Radweg einfach aufhört und die zum gefährlichen Einfädeln zwingen, und zu schmale, unebene Wege haben unsere Tour geprägt.“, sagt Saliha Ouammar, Sprecherin der Grünen Stadtteilgruppe.

Als Problemstelle wurde beispielsweise die Unterrather Straße ausgemacht. „Diese ist ein einziger Flickenteppich“, sagt Lukas Mielczarek. Eine schlechte Bewertung erhielt auch die Lenaustraße, an der gar kein Radweg vorhanden ist, die Straße An der Piwipp, an der nur ein schmaler Zwei-Richtungs-Radweg existiert und das Mörsenbroicher Ei, wo zwar ein Fahrradweg besteht, das Queren der Kreuzung aber nur über zahlreiche Verkehrsinseln und Ampelphasen möglich ist. Positiv bewertet wurde hingegen zum Beispiel die Theodorstraße, die durch einen breiten Radweg punktet und der Lichtenbroicher Weg, der mit Fahrradspuren aufwartet.