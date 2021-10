Defizite im Radverkehrsnetz : An der Grafenberger Allee ist es eng für Radler

Düsseldorf Der Radfahrverein ADFC fordert zwischen Irmgardstraße und Limburgstraße den Wegfall von einer Verkehrsspur. Auch Rad-Pendler Rolf Ribbert hat vor Ort oft Probleme mit Fußgängern und Autofahrern. Ein Besuch vor Ort.

Fast täglich pendelt Rolf Ribbert von seinem Wohnort in Gerresheim zur Arbeit in die Innenstadt. Mehr als sechs Kilometer sind das – aber sein Auto lässt Ribbert trotzdem stehen. Er fährt mit seinem Fahrrad, obwohl der Radweg auf dieser Strecke an manchen Stellen einige Mängel hat. Eine besondere Engstelle gibt es stadtauswärts nach Gerresheim an der Grafenberger Allee zwischen Irmgardstraße und Limburgstraße. „Dort hat keiner der Verkehrsteilnehmer vernünftig Platz – weder Radler, noch Fußgänger“, sagt er. Eines der Probleme ist der Radweg, der durch Pflastersteine optisch vom Gehweg abgetrennt ist. „Der Radweg ist einen Meter breit“, sagt Ribbert. Viel zu wenig schon für normale Fahrräder und für die breiteren und längeren Lastenräder, wie Ribbert eines fährt, ohnehin. Inzwischen, so meint Ribbert, wäre ein so schmaler Radweg nicht mehr angemessen, heutzutage seien 1,60 Meter Breite Pflicht.