Kinder in Düsseldorf : Spielplatz Gutenbergstraße wird umgestaltet

Kinder in Düsseldorf

Der Spielplatz an der Gutenbergstraße ist in die Jahre gekommen. Foto: Marc Ingel

Grafenberg Der 1984 angelegte Spielplatz entspricht nicht mehr modernen Anforderungen. Für 150.000 Euro werden unter anderem eine neue Hängematte und eine Keltterkombination installiert.

Auszubildende des Gartenamtes haben am Montag mit dem Umbau des Kinderspielplatzes an der Gutenbergstraße in Grafenberg begonnen. Insgesamt werden rund 150.000 Euro aus dem Masterplan Kinderspielplätze investiert. Pünktlich zum Beginn der neuen Spielplatzsaison 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der Kinderspielplatz liegt im Grünzug auf dem Tunnelbauwerk der Güterzugstrecke zwischen Staufenplatz und Graf-Recke-Straße und wurde 1984 erbaut. Im Zuge der Umstrukturierung wird der große Sandspielbereich erweitert und ein Großteil der vorhandenen Spielgeräte überarbeitet. Das Spielangebot wird um eine neue Hängematte und eine Kletterkombination vom nahegelegenen Spielplatz Fritz-von-Wille-Straße ergänzt.