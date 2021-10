Sturmeinsätze : Sturmtief Hendrik stürzt Bäume um und beschäftigt Düsseldorfer Feuerwehr

Am Brückerbach in Wersten stürzte eine riesige Pappel um. Foto: RP/Gabriele Keßler

Düsseldorf Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsätzen im Sturmeinsatz. Das Tief beschert Düsseldorf Sachschäden, umgestürzte Bäume und zwei fliegende Zelte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stadt teilt mit, dass durch die Windböen von bis zu 93 Kilometern pro Stunde etwa 80 Bäume in städtischen Grünanlagen, Friedhöfen und Forstrevieren umgestürzt sind. Wegen der abgebrochenen Ästen seien Mitarbeiter des Gartenamtes mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Mehrere stark beschädigte Bäume mussten direkt gefällt werden. Die Stadt meldet zudem, dass der Reitweg „Reitschlucht“ im Aaper Wald voraussichtlich bis Anfang nächster Woche gesperrt bleibt. Alle anderen Wege seien begehbar. Der Wildpark öffnet am Freitag wieder.

Rund 100 Einsätze hatte die Feuerwehr am Donnerstag in Düsseldorf verzeichnet. Hauptsächlich seien einzelne Dachziegel, lose Baustellenabsperrungen und kleinere Äste zu beseitigen gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag.

In Oberkassel fegte der Sturm die Terrassenwände einer Pizzeria auf die Straße. Foto: dpa/Christine Wolff

Kurz nach vier Uhr erreichte die Leitstelle die Meldung über ein loses Zelt, das als Testzentrum auf der Ickerswarder Straße in Himmelgeist genutzt wurde. Die Besatzung eines Löschfahrzeuges demontierte den Unterstand und sicherte die Teile an Ort und Stelle.

Auf der Siegstraße in Unterbilk stürzte ein Baum um und lag auf fünf geparkten Pkw, dabei wurden drei stark beschädigt. Die Besatzung eines Löschfahrzeuges setzte hier eine Motorkettensäge ein und entfernten den Baum. Die Kettensäge kam auch auf der Flughafenstraße in Lohausen zum Einsatz, wo ein umgestürzter Baum eine Straßenlaterne beschädigt hatte, sowie an der Nürnberger Straße, wo ein Baum gegen eine Hausfassade gefallen war.

Eine Meldung. wonach umgestürzte Bäume in Urdenbach die Zufahrt zur Rheinfähre nach Zons versperren sollten, bestätigte sich nicht: um 6.13 Uhr räumten die Feuerwehrleute dort lediglich ein paar lose Äste weg. Der Rest des Tages verlief recht glimpflich. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, lediglich diverse Sachschäden seien festzustellen.