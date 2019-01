Neue Filiale: Grafenberg bekommt eine neue Post im Kiosk

Grafenberg Die Filiale am Pöhlenweg ist vom Staufenplatz aus nicht leicht zu erreichen.

Groß war im Vorjahr die Empörung in Grafenberg, als die Post bekannt gab, dass die Servicestelle im Tabakgeschäft an der Grafenberger Allee 411 geschlossen wird. Gerade älteren Menschen sei der Weg bis nach Flingern oder Gerresheim nicht zuzumuten. Jetzt hat die Post bekanntgegeben, einen neuen Partner gefunden zu haben. Der ist für die meisten Grafenberger auch nicht leicht zu erreichen, der Allround-Shop am Pöhlenweg 3 liegt im Knick Ludenberger Straße/Pöhlenweg und erfordert vom Staufenplatz aus zu Fuß einen steilen Anstieg, mit Parkplätzen sieht es erst recht schlecht aus. Eröffnung der neuen Zweigstelle ist am 22. Januar. Die Filiale hat dann von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 13 Uhr sowie von 15 bis 22 Uhr, am Samstag von 8 bis 22 Uhr und am Sonntag von 9 bis 22 Uhr geöffnet.