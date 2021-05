Kinder in Düsseldorf : Umgebauter Kinderspielplatz an der Gutenbergstraße ist fertig

Umgebauter Kinderspielplatz an der Gutenbergstraße ist fertig

Kinder in Düsseldorf

Der neue Seilzirkus wird erst in ein paar Wochen freigegeben. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Seit November vergangenen Jahres wurde an dem Spielplatz in Grafenberg gearbeitet. Die Fertigstellung des neuen Seilgartens dauert noch ein paar Wochen.

Lange genug hat es gedauert, jetzt ist (fast) alles fertig: Der umgebaute Kinderspielplatz an der Gutenbergstraße in Grafenberg öffnet am heutigen Freitag, 7. Mai, wieder seine Pforten. Der Spielplatz verfügt nun über ein erweitertes, weitgehend barrierefreies Spielangebot sowie neu strukturierte Wege und Sitzbereiche. Der Umbau ist ein Projekt der Auszubildenden des Gartenamtes.