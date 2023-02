Stadtteilprojekt in Düsseldorf-Grafenberg Wie es jetzt im „Rund“ weitergehen soll

Düsseldorf · Die Stadt Düsseldorf will künftig nicht mehr auf Mieteinnahmen für das Ladenlokal im Pavillon am Staufenplatz in Grafenberg verzichten. Das könnte schon bald das Aus für das Stadtteilprojekt bedeuten.

22.02.2023, 08:37 Uhr

Das „Rund“ (links) befindet sich in dem alten Pavillon am Staufenplatz. Gut angenommen im Stadtteil wird der Bücherschrank davor. Rechts das Kiosk – womöglich bald der letzte Mieter im Pavillon. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel

Inzwischen im fünften Jahr bietet eine Kooperationsgemeinschaft im „Rund“ einen Treff für Grafenberg, in dem Bürger eine Plattform zum Austausch, für Beratung und Integration, für kulturelle und gesellschaftliche Tätigkeiten, manchmal aber auch einfach nur zum Entspannen oder Lesen vorfinden.