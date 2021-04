Kinder in Düsseldorf : Mehr Platz in Grafenberger Kita

Grafenberg Die Kita an der Sulzbachstraße wurde für mehr als drei Millionen Euro saniert.

Mehr Platz zum Toben und Spielen – das bietet ab sofort die städtische Kindertagesstätte an der Sulzbachstraße in Grafenberg. 123 Kinder in sechs Gruppen – 40 mehr als zuvor – können die frisch sanierte und durch einen Erweiterungsbau ergänzte Einrichtung jetzt besuchen, die Schlüsselübergabe an Kita-Leiter Josef Riepe ist erfolgt. „In rund elf Monaten Bauzeit bei nur acht Wochen Schließung ist das Bauvorhaben erstaunlich schnell realisiert worden. Das ist beeindruckend. Ein solches Unterfangen ist nur durch das gute Miteinander aller Beteiligten möglich, das nun den Kindern und der ganzen Kita zugute kommt“, sagt Oberbürgermeister Stephan Keller.