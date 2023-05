Kunst im öffentlichen Raum in Düsseldorf Himmel über Düsseldorf- ein Pariser fotografiert Düsseldorf

Für seine neuste Serie hat der Künstler mehrere Tage das gleiche Motiv fotografiert. „Ich wollte den letzten Moment des Tages auffangen, der aber immer anders aussieht“, erklärt Ganneron. „Der Himmel muss auffallen“. Die Ausstellung war ein Langzeitprojekt des Künstlers; die Fertigstellung hat vier Jahre gedauert. Die Fotos hängen ab dem 2. Juni um 18 Uhr am Zaun des Sportplatzes des TC Rot-Weiß Düsseldorf an der Lenaustraße und können bis September dort besichtigt werden. „Ich bin kein Fan von privaten Ausstellungen, ich möchte Kunst für alle schaffen“, sagt Ganneron. Deshalb hat er sich für den öffentlichen Raum am Sportplatz entschieden. „Meine Werke brauchen Platz, um zu wirken“, erklärt er. „Ich denke, dass es viele auf der großen Straße sehen werden“. Interessierte haben aber auch die Möglichkeit, die großformatigen Werke in zwei verschiedenen Formaten zu kaufen. Der Künstler hat einen Katalog gestaltet, der jedes Werk einzeln zeigt. So können sich Kunden ihr Lieblingsfoto aussuchen und die Größe aussuchen.