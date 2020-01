Vorfälle im Aaper Wald in Düsseldorf : Giftköder – so verhalten Hundebesitzer sich richtig

Düsseldorf Im Netz kursieren Geschichten über Köder, die im Aaper Wald ausliegen: Ein Hund soll verletzt, ein anderer verstorben sein. Die Polizei bestätigt die Vorfälle, warnt aber vor Panikmache. Eine Hundetrainerin gibt Tipps für das richtige Verhalten.

Die Polizei bestätigt zwei Anzeigen: In einem Fall soll ein Hund etwas gefressen haben und danach krank geworden sein. In seinem Mageninhalt fanden sich laut Besitzer blaue Kügelchen. Im zweiten Fall apportierte ein Hund einen Stock aus dem Unterholz und kehrte mit blutendem Maul zurück. Dieser Hund starb – die Todesursache ist allerdings unklar. „Ob das Tier einen scharfen Gegenstand verschluckt hat oder aus anderen Gründen starb, wissen wir nicht“, betont ein Sprecher der Polizei. Sowohl die blauen Kügelchen als auch der Hundekadaver seien inzwischen der Vernichtung zugeführt worden. Das erschwere die Ermittlungen.

Erziehung Idealerweise erzieht man seinen Hund von Anfang an dazu, nichts, was am Wegesrand liegt, einfach ins Maul zu nehmen. Dazu präpariert man beispielsweise Wege vorab mit Fleischwurststücken und bringt seinem Tier bei, diese nur dann zu fressen, wenn es explizit erlaubt wurde. Grisorio: „Das ist eine Frage des Grundgehorsams.“ Viele Hundeschulen bieten auch Anti-Giftköder-Seminare an, in denen Hunde lernen, sich zu beherrschen.