Zirkus in Düsseldorf : Weihnachtscircus kommt wieder

Düsseldorf Die Schau soll fest in Düsseldorf etabliert werden. Sie startet am 20. Dezember und wird noch mehr Nervenkitzel für die Zuschauer bieten.

Vor einem Jahr fand der erste Weihnachtscircus in Düsseldorf statt, und nach der letzten Vorstellung stand für die Betreiber fest, dass solch ein Zirkus zur festen Einrichtung in der Landeshauptstadt werden soll. Denn die Resonanz war sehr positiv, mehr als 9000 Zuschauer kamen zu den insgesamt 37 Shows, einige sogar mehrfach. Und so wird die Zirkus-Varieté-Show im Dezember wieder an den Staufenplatz zurückkehren.