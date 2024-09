Aktionstage im Düsseldorfer Wildpark Taschengeld fürs Nüsse-Sammeln

Der Wechselkurs für die Waldfrüchte liegt bei 20 Cent je Kilogramm Eicheln, Haselnüsse oder Walnüsse. 10 Cent gibt es für jedes Kilogramm Kastanien. Die Stadt empfiehlt, in Gärten oder Parks sowie im Stadtwald zu suchen. In Letzterem „sollte die Suche auf die Waldwege beschränkt werden, damit wildlebende Tiere nicht gestört werden“. Am besten sei es, Eicheln und Kastanien getrennt und in relativ trockenem Zustand abzuliefern. Zum Lagern eigneten sich Jutetaschen und offene Körbe. In Plastiktüten dagegen würden die Früchte zu schnell schimmeln.