Ehrenamt-Projekt für Menschen mit Demenz in Düsseldorf : Krankenbesuche auf vier Beinen

Düsseldorf Der Verein „4 Pfoten für Sie“ sucht auch in der Landeshauptstadt Hundehalter, die mit ihren Vierbeinern Menschen mit Demenz Freude machen wollen.

Termine Online-Infoabende am 16. Februar und 16. März, jeweils ab 19 Uhr; Castings am 27. März, 3. und 10. April, 10 bis 17 Uhr, am LVR-Klinikum Grafenberg Im Mai folgen die Qualifizierungskurse.

Bevor es allerdings soweit ist, sollten Interessierte wissen, was auf sie zukommt. Deshalb bietet der Besuchsdienst am 16. Februar und am 16. März jeweils ab 19 Uhr Online-Infoabende an. „Wir werden dabei nicht nur unsere Arbeit vorstellen, sondern auch schon einen kurzen Einblick geben, was man über den Umgang mit Demenzkranken wissen sollte“, erklärt Änne Türke. „Wer danach immer noch mitmachen möchte, den laden wir an drei Terminen im März und April zum Casting auf dem Gelände des LVR-Klinikums in Grafenberg ein“, fährt sie fort. Dort hat die Alzheimer Gesellschaft Düsseldorf e. V. ihren Sitz, die das Projekt unterstützt. Dieses Casting sei wichtig, betont Änne Türke. „Denn wir müssen schon sehen, ob Mensch und Hund geeignet für diese Aufgabe sind“.