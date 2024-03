Verkehr in Düsseldorf Limburgstraße soll weiterhin eine Fahrradstraße werden

Die Stadt hat in Bezirksvertretung 7 nun geantwortet, dass ausgewiesene Radverkehrsanlagen nicht Bestandteil von öffentlichen Grünanlagen sein sollten. Der hier in Rede stehende Abschnitt sei Teil des Radhauptnetzes, was die Notwendigkeit einer getrennten Führung für Rad- und Fußverkehr unterstreicht. Eine Umsetzung des vorgeschlagenen Vorhabens würde voraussetzen, dass der Weg um etwa 2,50 Meter verbreitert werden muss, um den Radverkehr angemessen zu integrieren. Aktuell bestehe der Weg aus einer wassergebundenen Decke, die Schaffung einer komfortablen Radroute würde aber eine Asphaltierung erfordern, was wiederum zu einer zusätzlichen Versiegelung der Fläche führen würde. Die Verwaltung empfiehlt daher, weiterhin den Radverkehr über die Limburgstraße zu leiten. Die in der Anfrage erwähnten Querungsstellen werden vom Amt für Verkehrsmanagement als unbedenklich eingestuft.