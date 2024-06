Abwasser in Düsseldorf Kanalsanierung am Staufenplatz kostet gut 1,2 Millionen Euro

Die Erneuerung des Kanals erfolgt in offener Bauweise in der Stichstraße Staufenplatz, die ein Park & Ride-Gelände sowie mehrere Sportanlagen erschließt. Dabei wird nach und nach der Bestands­kanal zurückgebaut. Der neue Kanal verläuft somit weiterhin in der rechten Fahrbahn. „Nach Absprache mit dem Garten-, Friedhofs- und Forstamt ist die Nähe der vorhandenen Bäume zur neuen Trasse nicht problematisch, da die bisherige Trasse bereits in diesem Bereich verläuft“, sagt die Verwaltung.