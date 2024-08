Henkel-Preis der Diana auf der Galopprennbahn Eine halbe Million Euro Preisgeld und der schönste Hut

An diesem Sonntag findet der 166. Henkel-Preis der Diana statt, der im Rahmen des World Pools in fünf Kontinente übertragen wird. Besonders großes Interesse wird in Hongkong und Australien erwartet. Soviel weltweite Aufmerksamkeit gab es noch nie für dieses Gruppe 1-Event aus Düsseldorf. Es geht dabei unter anderem um 500.000 Euro Preisgeld. 16 Klassestuten aus Irland, England, Frankreich und Deutschland treten mit ihren Weltklassejockeys über 2200 Meter an.