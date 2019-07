Gemeinschaft in Düsseldorf : Singen für die gute Nachbarschaft

Gemeinschaft in Düsseldorf

Grafenberg Beim ersten Freiluftsingen in Grafenberg und Düsseltal kannten sich die meisten Sänger nicht. Ausgebildete Stimmen hatte niemand. Alle waren sich aber einig, dass Singen von Stress und Anspannung befreit.

Die Passanten schauen verdutzt, viele bleiben stehen und lächeln. Zum Mitsingen kann sich aber doch keiner der „Zufallsbekanntschaften“ aufraffen. So bleiben die 21 Sänger, die sich beim ersten „Nachbarschaftssingen“ in Grafenberg und Düsseltal getroffen haben, unter sich. Der „Freiluftchor“ ist ein zufälliges Ereignis, denn die meisten Sänger kennen sich nicht. Ausgebildete Stimmen hat niemand, es wollen einfach alle singen, denn singen hält Herz und Seele zusammen, befreit von Stress und Anspannung. Damit das auch textlich klappt, hat „Sing mit uns“-Mitinitiator Andreas Vollmert jede Menge Liedblätter dabei. So werden Schlager, Hits, Folkssongs, Gassenhauer, Wander- und Volkslieder, Chansons, Rock- und Popsongs sowie Kinderlieder intoniert. Die Kinderlieder sind extra für die kleine Nora aus dem Fundus gekramt worden. „Wir müssen aber nicht jede Strophe von ‚Die Tante aus Marokko‘ singen“, meint Vollmert. Mit dem lautstarken Protest von Nora hat er nicht gerechnet, der sich von einem energischen „doch“ umstimmen lässt.