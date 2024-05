Verkehr in Düsseldorf CDU scheitert mit Alternativ-Idee zur Fahrradstraße

Die Fahrradstraße für Limburg- und Gutenbergstraße kommt – und zwar so, wie von der Verwaltung geplant. Die CDU hatte im letzten Moment noch versucht, den Beschluss in der Bezirksvertretung 7 mit einem Änderungsantrag zu kippen: Statt der Limburgstraße sollte der parallel zur Bahnstrecke verlaufende Karl-Ludwig-Resch-Weg für Radfahrer ausgebaut werden. Auf der Gutenbergstraße sollte stattdessen alles so bleiben, wie es ist, weil das Nebeneinander von Autos, Radfahrern und Fußgängern in der Einbahnstraße bereits jetzt gut funktioniere und eine Umwidmung daher nicht nötig sei – zumal die Geibelstraße gerade als Ausweichstrecke in beide Fahrtrichtungen freigegeben werde. Die Abstimmung war am Ende denkbar knapp: Bei zwei Enthaltungen stimmten acht Politiker für die Beschlussvorlage der Verwaltung, sieben dagegen.