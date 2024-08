Agility-Wettbewerb des Polizei-Sport-Vereins Power auf vier Pfoten und zwei Beinen

Inzwischen ist Agility eine anerkannte Hundesportart, die die Sicherheit für Mensch und Tier in den Mittelpunkt stellt. Die Hindernisse sind so gestaltet, dass sich die Vierbeiner nicht verletzen können, wenn sie in hohem Tempo über den Platz rennen. Sieben Minuten hatten die Teilnehmenden Zeit, sich den Parcours pro Umlauf einzuprägen. Dabei müssen sie sich nicht nur den Ablauf merken, sondern auch im Kopf haben, wie sie ihre tierischen Teampartner anleiten. Die einen rannten mit ihren Hunden über den Platz, andere feuerten sie mit lauten Kommandos und Sichtzeichen an. Es gab auch Teilnehmende – überwiegend Frauen – die leise mit ihren Hunden kommunizierten und sie mit kleinen Gesten dirigierten. Währenddessen wurde am Rand gefachsimpelt, warum dieses oder jenes nicht geklappt und wie man selbst abgeschnitten hat.