Stadtteile : Ein Triptychon für „das Rund“

Grafenberg Drei Künstlerinnen verschönern den neuen Treffpunkt in Grafenberg.

„Das Rund“ im Pavillon am Staufenplatz ist der neue Treffpunkt in Grafenberg. Bislang fehlte es noch ein wenig an Ambiente in dem umfunktionierten Ladenlokal. Vor kurzem ist aber zumindest schon mal die Kunst eingezogen in das Büro, das von evangelischer und katholischer Kirche, Graf-Recke-Stiftung und Bürger-Verein sowie dem DRK-Seniorenzentrum in einer Kooperation betrieben wird.

Die drei Frauen im besten Alter nehmen regelmäßig an einem Malkurs im Melanchthonhaus an der Graf-Recke-Straße 211 teil, ganz ungezwungen, 14-tägig, in kleinem Kreis, „aber wir geben uns gegenseitig Tipps, rufen uns an, bleiben stets in Kontakt“, sagt Marianne Vonnahme, die nicht am Triptychon beteiligt war, aber ihren Mitstreiterinnen die Öffentlichkeit nun von Herzen gönnt. „Jeder hat einen anderen Anspruch, ich male eigentlich lieber abstrakt, Gudrun zum Beispiel naturalistisch, aber wir finden immer zusammen“, erzählt Bettina Kleinschmidt. Am Donnerstag, 18. April, um 17 Uhr findet der Malkurs wieder statt, „wer einmal reinschnuppern möchte, ist bei uns immer willkommen“, sagt Beatrix Halm-Schloesser.